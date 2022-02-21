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Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final - Son Dakika

Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final

21.02.2022 11:44

Kalp Yarası 31. Bölüm Özeti Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler.

Kalp Yarası 31. Bölüm Özeti Babasının katiline adım adım yaklaşan Ferit, Ayşe'nin kaybolmasıyla büyük bir şok yaşar. Ferit'in yaşadığı bu zor durum Yaman'daki geçmiş travmaları tetikler. Yaman'ı kaybedeceğini sezen Hande ise, hiç düşünmeden aldığı bir kararla kendini ve tüm Sancakzade Konağı'nı geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

Oyuncular:

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit(Gökhan Alkan) ve Ayşe'nin(Yağmur Tanrısevsin) yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

#KalpYarası #GökhanAlkan #YağmurTanrısevsin

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Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final

Yağmur Tanrısevsin, Kemal Burak Alper, Gökhan Alkan, Kalp Yarası, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp Yarası 32. Bölüm 2. Fragmanı | Final - Son Dakika
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