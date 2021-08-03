Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Oyuncular:
Yağmur Tanrısevsin
Merve Çağıran
Toprak Can Adıgüzel
Şenay Gürler
Mahir Günşiray
Meltem Gülenç
Rıza Akın
Nail Kırmızıgül
Yonca Şahinbaş
İnanç Konukçu
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz
Kemal Burak Alper
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Son Dakika › TV › Kalp Yarası 5. Bölüm 2. Fragmanı | 'Evliliğimiz gerçek değil' - Son Dakika