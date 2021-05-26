Kalp Yarası dizisinin yıldızı Gökhan Alkan hakkında şaşırtan gerçek!

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, yakında ATV'de başlayacak 'Kalp Yarası' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

SETTEN İLK KARELER GELDİ

Yeni dizisinde canlandıracağı karakter merak konusu olan Alkan, sette at bindiği esnada çekilmiş karelerini sevenleriyle paylaştı. Alkan'ın bu karelerine beğeni yağdı.

Öte yandan ünlü oyuncu hakkında çok fazla bilinmeyen gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

SEVENLERİ BU GERÇEĞİ BİLMİYORDU

Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliğinden mezun olmuş. İlerleyen süreçte fikir değiştiren Alkan, oyunculuğa yönelmiş. Oyunculuk eğitimini ise MSM Actor Studio'da almış. Ünlü oyuncunun Otomotiv mühendisliğinden mezun olduğunu duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Gökhan Alkan bugüne kadar; Kocamım Ailesi, Yasak Elma, Kalp Atışı ve Herşey Yolunda Merkez gibi sevilen projelerde rol aldı.