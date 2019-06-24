Son Dakika Haberleri: Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri tartışıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri tartışıldı

40 dakika önce

Kalp yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla VM Medical Park Pendik Hastanesi ev sahipliğinde kalp yetersizliği hasta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri tartışıldı, System.String[]

Kalp yetersizliğine dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla VM Medical Park Pendik Hastanesi ev sahipliğinde hasta bilgilendirme toplantısı düzenlendi. VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi'nin önderliğinde gerçekleşen toplantıya doktor, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Toplumda oldukça sık görülen bir hastalık olan kalp yetersizliği, kalp performansının azalması ve buna bağlı olarak doku ve organların ihtiyacı olan kanın iletilememesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle yatış pozisyonunda ve egzersiz sırasında nefes darlığı, bacaklarda ödem, halsizlik veya çabuk yorulma gibi semptomlar hastalığın başlıca belirtileri arasında yer alıyor. Öksürük, iştahsızlık, çarpıntı, gece sık idrara çıkma ve yorgunluk gibi diğer belirtiler de kalp yetersizliğinin habercisi olabiliyor.

Türkiye'de kalp yetersizliği daha genç yaşlarda ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki 20 yıl içinde kalp yetersizliği hastalarının sayısının iki kat artacağının öngörüldüğünü belirten Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi: "Türk Kardiyoloji Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kalp yetersizliği hastası bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde kalp yetersizliği yaş ortalaması 70 iken Türkiye'de daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor." dedi.

Kalp yetersizliği tedavisinde önemli adımlar atılarak yeni tedavilerin geliştirildiğini vurgulayan Ekmekçi şöyle devam etti: "Kalp yetersizliği hastalığı için toplumda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak birincil hedefimiz olmalı. Hasta olsun olmasın risk faktörü taşıyan herkesin yılda bir kez kardiyoloji muayenesini öneriyoruz. Çünkü kalp yetersizliğinde erken tanı ve doğru tedavi hastaların kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için çok önemli." Ardından hastaların sorularını yanıtlayan Ekmekçi, kalp yetersizliğine dikkat çekmek için bilgilendirme toplantıları düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:18 Kaynak: Bültenler
Pendik, Medical Park, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Pendik ilçesinde son durum! İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 11:58:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp yetersizliğinde yeni tedavi yöntemleri tartışıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]