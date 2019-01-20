Kalpazan Baba Oğula Suçüstü

Kalpazan baba oğula suçüstü Hatay'da ürettikleri sahte parayla alışveriş yaparken suçüstü yakalanan baba ile oğul adliyeye sevk edildiHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ürettikleri sahte paralar ile alışveriş yapmak isteyen baba oğul suç üstü yakalandı.

Kalpazan baba oğula suçüstü

Hatay'da ürettikleri sahte parayla alışveriş yaparken suçüstü yakalanan baba ile oğul adliyeye sevk edildi



HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ürettikleri sahte paralar ile alışveriş yapmak isteyen baba oğul suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kömür işletmesiyle farklı zamanlarda yaptıkları alışverişlerde sahte para kullandıkları tespit edilen Ö.K. ve oğul Y.K. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Asayiş ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde farklı bir işletmenin önünde buluşan baba oğulu sahte para ile alışveriş yaparken suç üstü yakaladı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan baba ve oğul, dolandırıcılık ve sahte para üretimi suçlarından Kırıkhan Adliyesine sevk edildi.

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