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Kalpazanların yöntemi şaşırttı: Paraları pervazlara saklamışlar

54 dakika önce

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kalpazanların yöntemi şaşırttı: Paraları pervazlara saklamışlar, System.String[]
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonda ise paralar, kapı pervazlarına gizlenmiş halde bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri; İzmir, İstanbul ve Manisa'da kalpazanlık yapıldığını tespit ettiği 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara yapılan baskınlarda, kapı pervazlarına saklanmış 65 bin 400 TL ele geçirildi. Sahte paraları, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.N isimli şahsın İstanbul'dan İzmir'e getirdiği belirlendi. Ekipler, "Hacı" lakaplı M.Z.N'nin de aralarında bulunduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ise 15 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
İstanbul, İzmir, Güncel
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