Kalplere dokunan eğitimciler iftarda buluştu

Ege Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (EGE-REH-DER) ve Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu (ÖZELDERFED) ev sahipliğinde Geleneksel Ramazan Buluşmaları etkinliği İzmir Kaya Prestige Hotel'de yapıldı. Düzenlenen iftar programı mübarek Ramazan ayına yaraşır bir kardeşlik ve birlik ruhu ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen iftar programı 'Ramazan'ın bereketini paylaşmak için 7 bölge 1 sofrada buluşacağız' başlığıyla sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Ege Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (EGE-REH-DER) Genel Başkanı Argun Dalbayrak sektöre dair mesajları ile davetlilerin katılımına dair teşekkür konuşmasıyla iftar programını başlattı.

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu (ÖZELDERFED) Genel Başkanı Yunus Kılıç özel eğitimin standartlarının belirlenmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmalar hakkında önemli bilgi verdi.

Birlikte başladık birlikte başardık

Özel eğitimde sağlanan başarıların birlik kaynaklı olduğunu vurgulayan ÖZELDERFED Genel Başkanı Kılıç, "Yıllar önce İzmir'deki ilk iftarımızda birlik ve beraberlik vurgusu yapmıştık. Derneklerimiz ve Federasyonumuzun kuruluşundan bu yana oluşan birlikteliğin özel eğitim alanında ne kadar önemli olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Özel Eğitim Kurumlarımızın ticarethaneler olmadığını, yaptığımız işin eğitimin en özeli en kutsalı olduğu bilinciyle hareket ettik. Bir harfine bir ömür verilecek bir işi yaptığımızı herkese üzerine basa basa anlattık. Geçmişte bizlerle masaya oturmayarak işleri yokuşa sürenler engelli çocuklarımızın haklarını gasp ettiler. Bizler birlik ve beraberlik içinde işlerimizi büyük bir sevda ile yaptık. Son yıllarda ciddi iyileştirmeler yapılmış olsa da yüksek enflasyon karşısında eridi bitti. Bin 400 kolejin kapısına kilit vuruldu. 250'si kapatmanın eşiğine geldi"dedi.

Özel eğitimde nitelikli personel

Türkiye'deki özel eğitimin çağdaş standartlarda yapılması için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkat çeken ÖZELDERFED Genel Başkanı Kılıç, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başta olmak üzere çok sayıda bürokrat bizi analdı. Hep birlikte özel eğitimdeki niteliğin arttırılması konusunu Türkiye gündemine taşıdık. Bizlere emanet edilen çocukların en iyi eğitim hizmeti alması adına çalışıyoruz. Yamalı bohçaya dönen mevzuatın sektöre yakışır bir şekil alması için gayret ediyoruz. Nitelikli eğitim personelini güçlendirme odağındayız. 6 bin 500 kişilik kurs açtık. 5 bin 60 kişiyi kursa gönderdik. Temmuz ayında da bir 5 bin kişilik daha kursumuzu açıyoruz. 14 bin çocuk gelişim uzmanı bu yıl ilk kez sahaya giriyor. Bu yıl ilk mezunlarını veriyorlar. Çocuk gelişim uzmanlarının formasyon sorununu bitirdik. Çocuk gelişim uzmanları engelli eğitiminde çalışabilecekler" şeklinde konuştu.

Önemli katılım sağlandı

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Saniye Bora Fıçı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Halil Yüce, Medet Ekşi, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, ÖZELDERFED Genel Başkan Yardımcılarından Yener Doğruer, Öğün Taş (İZTO Komite Üyesi), Eylem Tan, Denetim Kurulu Üyeleri Devrim Burçak, Lerzan Dede, Hukuk Kurulu Üyesi Pelin Arabasüren, EGE-REH-DER Başkanı Argun Dalbayrak, İzmir İl Başkanı Güner Karacasu, Manisa İl Başkanı Aşkın Nehir Vedat Özkan, Denizli İl Başkanı Serkan Dereköy , Uşak İl Başkanı Galip Güray, Muğla İl Başkanı Salih Dündar , Kastamonu İl Başkanı Ali Akay Yücebıyık, Aydın İl Başkanı Mehmet Sabancı başta olmak üzere seçkin eğitim kurumlarında yaklaşık 250 kişi iftar programına katıldı.

Özel eğitim kurumlarının çalışmalarına destek olan kurum temsilcilerine teşekkür plaketlerinin verildiği programda davetlilerin sektörün anlam ve önemini belirten kürsü konuşmaları sık sık alkış aldı.