Kalpleri 1461 kilometre öteden Trabzonspor için atıyor - Son Dakika

Türkiye'nin kuzeyindeki Trabzon'a en uzak noktalardan biri olan Güney Ege'nin ucundaki Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde doğup büyüyen 20 kişilik grubun bordo-mavili takıma sevdası herkesi etkiliyor.

Hiçbiri Trabzon'da doğmadığı halde büyüklerini örnek alarak Trabzonspor'u tutan aynı aileden 20 kişi, maçları izlemek için 1461 kilometre uzaktaki Akyazı beldesindeki Medical Park Stadı'na gidiyor.

Bozburunlu bordo-mavili taraftar, Trabzon'un fetih tarihi 1461 ile mahallerinin takımlarının stadına mesafesinin aynı olmasının tesadüf olmadığına inanıyor.

Aralarında babalarının verdiği Trabzonsporlu futbolcular ve kulüp başkanlarının adları olan Şenol, Hami, Mehmet Ali gibi isimleri taşıyan gruptakiler, çocuklarına Trabzonspor sevgisini aşılıyor.

Bozburun'da eczacılık yapan 37 yaşındaki Salih Turgut, AA muhabirine, çocukluğundan beri Trabzonspor taraftarı olduğunu ancak Trabzon kentini ilk kez 30 yaşında görebildiğini söyledi.

Takımlarının kendilerine kattığı çok şey olduğunu belirten Turgut, Trabzonsporluluğun bir hayat felsefesi ve görüşü olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un maçını izlemek için ilk gittiğinde başından ilginç bir anı geçtiğini aktaran Turgut, "Statta maçı izlerken heyecanımdan yanımdaki taraftara birkaç vurmuşum. Vurduğumu fark edince kendisinden özür diledim. 'Önemli değil abi' dedi. Nereden geldiğimi sordu. Ben de Marmaris'ten geldiğimi söyleyince bu kez nereli olduğumu sordu. Marmaris olduğumu söyleyince 'Ne adamlar var ya' deyip gitti." diye konuştu.

- "Yenilince yol bitmiyor"

Yatçılık şirketi bulunan ve yat kaptanlığı yapan Salih Ünlü de çocukluğunda büyüklerini örnek alarak Trabzonsporlu olduğunu, kendisinin de çocukları ve torununa bu sevgiyi aktardığını bildirdi.

Trabzonspor'un yaşamlarından çok önemli bir yet tuttuğunu vurgulayan Ünlü, "Takımımız galip geldiğinde o hafta her şeyimiz iyi geçiyor. Yenildiğin de ise her şey kötü gidiyor. Bilet bulduğumuzda maçları izlemek için Trabzon'a gidiyoruz. Yenilince yol bitmiyor. Galip gelince neşe içerisinde geliyoruz. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. O sene bu sene. En çok Sörloth ve Uğurcan'ı seviyorum." dedi.

Yat işletmeciliği yapan Hidayet Gürbüz ise yedi yaşından beri Trabzonsporlu olduğunu ifade etti.

Bu sezon takımlarının iyi bir performans sergilediğini, şampiyonluk şansının yüksek olduğunu belirten Gürbüz, bu sene Trabzonspor şampiyon olursa guletlerde futbolcuları misafir etmek istediklerini söyledi.

- "Trabzonspor için uzaya bile giderim"

Yolcu taşımacılığı yapan Şenol Sağlam, babasının Trabzonspor'un efsanevi kalecisi Şenol Güneş'ten dolayı adını Şenol koyduğunu söyledi.

Babalarının kardeşine ise o dönem kulüp başkanlığı yapan Mehmet Ali Yılmaz'ın ismini verdiğini belirten Sağlam, "Bizim gruptakilerin çoğunu babam Trabzonsporlu yapmıştır. Bu sene şampiyon olursak ilk olarak mezarına gideceğiz. Askerliğimi Trabzon'da yapmak nasip oldu. Bu sezon şampiyon olacağız inşallah. Trabzon demek her şey demek." ifadelerini kullandı.

Doğup büyüdükleri Bozburun'dan Trabzon'a maça gitmelerine çoğu kişinin anlam veremediğini anlatan Sağlam, "Bizim için 'Hiç akıl yok bunlarda, buradan kalkıp Trabzon'a maça gidiyorlar' diyenler oluyor. Trabzonspor için uzaya bile giderim." dedi.

Yatçılık yapan Zafer Günay, çocukluğundan beri Trabzon'la yatıp Trabzon'la kalktığını vurgulayarak, "Kilometrelerce yol kat edip Trabzon'a gitmek zor gelmiyor, aşkımız için gidiyoruz. 3 bin kilometre yolu hasta gidip geldiğim zamanlarda oldu." diye konuştu.

Apart işletmecisi Süleyman Ünlü ise Trabzonsporlu olmaktan gurur duyduğunu bildirdi.

Bozburun'un küçük bir yerleşim yeri olduğuna işaret eden Ünlü, "Bozburun'da küçük bir mahalle olmamıza rağmen 150 civarında Trabzonspor taraftarı var." dedi.

- "Kızımın düğünü yerine maça giderim"

Yat işletmecisi kaptan Mehmet Demirel de 50 yıldır Trabzonspor taraftarı olduğunu, en sevdiği futbolcu olan Sörloth'u Bozburun'a tatile beklediklerini ifade etti.

Aşçılık yapan Hami Gürkan da adını Trabzonspor'un efsaneleri arasında giren Hami Mandıralı'dan aldığını bildirdi.

Turizmci Muhammet Gökçe de Trabzonspor'u bir sevda gibi içlerinde yaşattıklarını belirterek, "Bir kızım var, bana sorsalar 'Kızının düğün günü Trabzonspor'un maçı var. Maça mı gidersin düğüne mi?' Ben maça giderim." yorumunu yaptı.