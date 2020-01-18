Kalplerindeki 'Vatan sevgisi'ni kitaplaştırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalplerindeki 'Vatan sevgisi'ni kitaplaştırdılar - Son Dakika

Kalplerindeki 'Vatan sevgisi'ni kitaplaştırdılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Küçükyoncalı Ortaokulu'nun öğrencileri, vatan sevgisini kağıda döktüler, resmini yaptılar ve sonunda bunları kitaplaştırdılar.

Kalplerindeki 'Vatan sevgisi'ni kitaplaştırdılar, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Küçükyoncalı Ortaokulu'nun öğrencileri, vatan sevgisini kağıda döktüler, resmini yaptılar ve sonunda bunları kitaplaştırdılar.


Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Küçükyoncalı Mahallesi, Küçükyoncalı İlköğretim Okulunda 28 öğrenci, okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in desteği ile 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı. Okul öğretmenleri, veliler ve hayırseverlerin desteği ile yaklaşık 500 adet basılan 48 sayfalık kitap, öğrencilerin vatan sevgisini yansıtıyor.


Mehmetçiğin bu zor zamanlarında yanında olmak için gerçekleştirdikleri çalışmaya öncülük eden Tekirdağ Saray Küçükyoncalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ertürk Semiz, "Öğrencilerimle birlikte hazırladığımız 'Öğrencilerimin Gözünden Vatan Sevgi- si' adlı kitabımız basılarak elimize ulaştı. Öğrencilerimin kendi kalemlerinden gerek yazıları gerekse şiir ve yaptıkları resimlerin bu şekilde kitap haline gelmesi bizleri çok mutlu etti. Aslında biz çocuklarımızın vatan sevgisini ve duygularını kitaba yansıttık" diyerek, kitaba katkıda bulunan Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz'e de ayrıca teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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