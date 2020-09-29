Kalpte ritim bozukluğu inme riskini 5 kat artırıyor - Son Dakika

Kalpte ritim bozukluğu inme riskini 5 kat artırıyor

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, kalpte ritim bozukluğunun inme riskini 5 kat artırdığını bildirdi.

Kalpte ritim bozukluğu inme riskini 5 kat artırıyor, System.String[]

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kenan Durna, kalpte ritim bozukluğunun inme riskini 5 kat artırdığını bildirdi.

Kalp sağlığı ve inme ilişkisi hakkında bilgi veren Durna, "İnme, dünya genelinde ilk sırada, Türkiye'de ise üçüncü sakatlık nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olarak gösterilen inme, yaş ilerledikçe özellikle 60-65 yaşlarından sonra daha sık görülüyor. İnme riskini artıran nedenlerin başında ise kalpte en sık görülen ritim bozuklukları arasında yer alan atriyal fibrilasyon geliyor." ifadelerini kullandı.

Günümüzde aritmide aspirin ile etkili inme korumasına dair kanıtlar zayıf olduğunu anlatan Durna, şöyle devam etti:

"Aspirinin inmeden koruma etkisi, kan sulandırıcı ilaç tedavisinden çok daha azdır. Tek başına kullanıldığında sanki aspirin daha az kanama riski taşır gibi yanlış bir kanı vardır ancak aspirinin özellikle yaşlı hastalarımızda neredeyse oral antikoagülanlara benzer bir kafa içi kanama riski taşıyabildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle aspirin aritmiye bağlı inme korumasında yalnızca kan sulandırıcı ilaçların kullanımını reddeden hastalarla sınırlı tutulmalıdır."

Kalpte ritim bozukluğunun inme riskini 5 kat artırdığını vurgulayan Durna, şunları kaydetti:

"Atriyal fibrilasyon (AF) yani anormal kalp ritmi ya da aritmi altta kalp kapak hastalıkları gibi başka bir kalp hastalığı yatmasa bile inme riskini 4-5 kat artırmaktadır. Tüm inmelerin yaklaşık üçte birinin aritmiye bağlı geliştiği görülmektedir. İlaçlı koruma kararı verilirken kan sulandırıcı ilaç tedavisinin yüksek ölüm ve kısıtlılık riski nedeniyle en korkulan komplikasyonu olan beyin kanamasını da içeren ağır kanama riski, inme tehlikesine karşı göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlı koruma başlatılmadan bir kanama riski değerlendirmesi yapılmalıdır. Kontrol altında olmayan hipertansiyon, anormal böbrek/karaciğer fonksiyonu, kanama öyküsü veya eğilimi, eş zamanlı ilaç/alkol kullanımı bu risklere örnek olarak verilebilir. Amaç koruyucu ilacı verebilmek için değiştirilebilir kanama risklerini ortadan kaldırmaya çabalamaktır. Kan sulandırıcı ilaç tedavisinin yararlarının potansiyel zararlarından fazla olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Tedaviye karar verirken hekim ve hasta için önemli olan davranış, kanama riskinden korkulmasından çok inmeden korunmak olmalıdır."

Kardiyoloji bölümü, Samsun, İlaç, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalpte ritim bozukluğu inme riskini 5 kat artırıyor - Son Dakika

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