Kalpten kalbe köprüler kuruyorlar - Son Dakika

Konya'nın Çeltik ilçesinde kaymakamlıkça yürütülen "kalpten kalbe bir yol vardır" projesiyle gönüller arasına köprüler kuruluyor.

Proje kapsamında, ilçede yaşayan şehit aileleri, gaziler, bedensel engelliler, hasta ve yaşlılar, kimsesizler, yoksullar, koruma altındaki gençler ve çocuklar düzenli olarak ziyaret ediliyor.

Ziyaretlerde vatandaşların istekleri, ihtiyaçları veya sıkıntıları dinlenerek çözümler üretiliyor.

Çeltik Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, proje ile hane ziyaretleri düzenleyerek vatandaşlara devletin sıcak ve şefkatli yüzü göstermek istediklerini söyledi.

Ziyaret sırasında vatandaşların sosyoekonomik ve sağlık durumlarının da gözlemlenerek ihtiyaçlarının karşılandığına değinen Vuran, "Sosyal devlet olma ilkesi gereği yapılan hane ziyaretlerinde sağlık görevlileri ile vatandaşlarımızın sağlık durumları da değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın dertlerini anlatmak için onların gelmesini beklemek yerine bu şekilde bizler vatandaşın ayağına giderek dertlerini dinleyip taleplerini almaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.