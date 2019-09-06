Son Dakika Haberleri: Kalumenos'un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi
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Kalumenos'un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi

5 dakika önce

Kalumenos'un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi.

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Kalumenos'un fotoğraflarını derleyen Serdar Korucu: 6-7 Eylül olayları basit bir yağmalama değildi

Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:33 
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