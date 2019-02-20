Kalust Şalcıoğlu'ndan Yeni Kitap!

Zaman Durakları'nda sevinçler, hüzünler; sorunlar, çözümler; duygular ve tecrübeler sözcüklere dökülüyor.

Var olma mücadelesi, onaylanma arzusu, küçük mutluluklar, kötülük, öfke, sabır ve zaman gibi insana dair birçok başlığı ele alan Kalust Şalcıoğlu, hayatı farklı bir çerçevede değerlendiriyor.

Anlatıların samimi dili ve aforizmaların derinliği ile okuması keyifli bir kitap: Zaman Durakları

Kalust Şalcıoğlu:

1978 İstanbul doğumlu yazar, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-hendisliği bölümünden mezun oldu. 2014 yılında "Tiyatroname Esat-gil Oyuncuları"na katıldı; Çilekli Spagetti, Kiraz Zamanı ve Olgun Portakal tiyatro oyunlarında oynadı. İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde tiyatro ve kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. CNN TÜRK'te "Sanayi Rotası" programını sundu. Sosyal medya ve ilişkileri harmanladığı stand-up gösterilerinin yanı sıra çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Temel ile Dursun İstanbul'da ve Ölme Paşam sinema filmlerinde, Arka Sokaklar dizisinde ve TRT1'de yayınlanan "Sen Olsan Ne Yapardın?" sosyal deney programında oynadı. Londra'da LAMDA ve The Nursery oyunculuk okullarında tiyatro ve kamera önü oyunculuk workshoplarına katıldı. Sosyal medya üzerine yazdığı ilk kitabı Sosyal Delik 2013'te yayımlandı. 2016 yılında "Bir Hayal Tiyatro" oyuncularına katıldı ve aynı yıl Gidecek Yer Kalmadı tiyatro oyunuyla Öteki sinema filminde oynadı. Halen gazetecilik, yazarlık, oyunculuk, sunuculuk, radyo ve televizyon programcılığı alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Arka Kapak Yazısı:

Küçük şeyleri küçümsemek, bireyin kibirli olması ve varoluş sürecini tamamlayamamasıyla ilgilidir. Kibir; insani, sağlıklı ve mantıklı bir şey değil. Kibirli insan, küçük mutlulukları küçümseyen ve hor görendir. Aslında kibrinden dolayı güzel ve büyük bir mutluluğun varlığından bile habersizdir ya da bunu fark edemiyordur. Fakat zaman acımasız ve bilinmezdir. İnsan ne olduğunu bilmeli; çünkü yarın öbür gün hayat değişebilir ve fikirlerimiz de bu doğrultuda şekil değiştirebilir. İnsanın kendisine sunulanla yetinmesi, küçük şeyleri küçümsememesi mutluluk kaynağıdır. Bunu görmek için gözümüzdeki at gözlüğünü çıkarmalıyız ve kibrimizi yok etmeliyiz. O zaman yaşam; kalbinizin rehberliğinde daha keyifli, huzurlu ve neşeyle yol almanızı sağlayacaktır.

Değerli ve özel olduğunu fark etmelisin, üzüntü çemberine girip hayatı kaçırdığını unutma! Çünkü üzüldükçe, acı çektikçe dünya durur, hiçbir şeyin tadını çıkaramazsın. Hadi, çemberin dışına çık; zamanı yakala ve tadını çıkar!

Umut, şüphe, şans, bilgi, deneyim, dostluk… Yaşam, zaman akışı içinde kişide bir benliğe bürünür. Fakat bazen kolay değildir gerçek benlik ve korkularla yüzleşmek, bunları çözümlemek. Elbette cesaret gerektirir; cesaretliysen yüzleşir, iyileşirsin.