Son Dakika Haberleri: Kalyon ailesinin acı günü
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Kalyon ailesinin acı günü

1 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinin tanınmış eşraflarından olan Avukat Muharrem Kalyon annesini kaybetti.

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Erzurum'un Oltu ilçesinin tanınmış eşraflarından olan Avukat Muharrem Kalyon annesini kaybetti.

Erzurum Bölge Araştırma Hastanesinde tedavi gören 93 yaşındaki Hediye Kalyon, çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün hayata gözlerini yumdu.

Annesini kaybeden Avukat Muharrem Kalyon'u bu acı gününde meslektaşları da yalnız bırakmadı. Şenkaya'nın Nişantaşı Mahallesinde ikamet eden Hediye Kalyon'un cenazesine Erzurum ve Oltu Barosu avukatlarının yanı sıra kalabalık bir toplulukta iştirak etti.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Hediye Kalyon Nişantaşı Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
Oltu, Erzurum, Güncel
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