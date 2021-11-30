Kalyon Enerji'den Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması - Son Dakika

KALYON Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü" dedi.

Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası(TSKB) ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen imza törenine, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve eşi Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, TSKB CEO'su Ece Börü, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İşbankası Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti BBVA CEO'su Recep Baştuğ, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Kalkınma Yatırım Bankası CEO'su İbrahim Öztop, J.P. Morgan Chase Bank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Zaimoğlu, UKEF Grup Başkanı Gordon Welsh katıldı.

"2022 YILININ SONUNA GELMEDEN TAM KAPASİTEYLE DEVREYE ALMIŞ OLACAĞIZ"Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Kalyon Güneş Enerji Santralimizi ülkemizin Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında bir ilk olarak hayata geçiriyoruz. Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santralini şimdiden 550 megavatını işletmeye almış durumdayız. Buradan başta bankalarımız olmak üzere herkese bir müjde vermek istiyorum; fabrikamızın üretimi kapasitesini 1000 megavata çıkardık. Bu nedenle santralimizin tam kapasiteli ile faaliyete geçme süresini bir yıl öne çektik. Allahın izniyle 2022 yılının sonuna gelmeden 1350 megavat panel kurulu gücüyle tam kapasiteyle devreye almış olacağız. Karapınar Güneş Enerji santrali tamamlandığında tek bir saha üzerinde kurulu, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santralleri arasında yerini alacaktır. Projede finansmanın sağlanmasından, yatırımın gerçekleştirilmesine kadar tüm aşamaların Kalyon Holding tarafından üstlenilmiş olması, Kalyon Holding'in gücünün, entegre yapısının ve hızının göstergesidir. İşte tam bu noktada santralimizde kullanılan panellerin tamamı dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikamız olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamız tarafından üretildiğini özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

"GÜNEŞİMİZ BİR, GELECEĞİMİZ BİR, ENERJİMİZ MİLLİ, GELECEĞİMİZ GÜÇLÜ"Kalyoncu, "Kalyon olarak güneş enerji santrali ve fabrikamızla birlikte toplam 3 bin yüksek nitelikli mühendis ve teknikere istihdam imkanı da sağlıyoruz. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak bir zamanlar gölken çöllenmiş olan Acıgöl havzasında inşa edilmekte olan Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali aynı zamanda çevre ve sosyal etki açısından da çok önemli bir katkıya sahiptir. Dünyamız küresel ısınma, doğal kaynakların hızla tükenmesiyle çok önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Kalyon Enerji Karapınar Güneş Santrali'nde Dünya Bankası'nın çevresel risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirlik ve çevresel standartlarını en üst seviyede sağlamakta ve titizlikle uygulamaktadır. Kalyon Karapınar Güneş Santrali yıllık 2 milyon tonunun üzerinde karbon salınımının da önüne geçiyor. Kalyon Holding olarak içinde yaşadığımız topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa edebilmek için sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi iş stratejimizin odağına koyduk. Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü" şeklinde konuştu. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, törende kısa bir konuşma yaparak, "Bugün hem Türkiye için hem de Birleşik Krallık için önemli bir gün" dedi. Konuşmaların ardından finansman imza töreni gerçekleştirildi.

KALYON KARAPINAR ENERJİ SANTRALİ Toplamda 20 milyon metrekare, diğer bir ifadeyle yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alan üzerine kurulmakta olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 1350 megavat DC kurulu gücü ve yıllık 2 milyar 600 kilovatsaat üretimi ile dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birisi olacak. Hem fabrika hem de santral bir arada değerlendirildiğinde güneş enerjisi alanında şirketin toplam 1,4 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisi alanına yapılan en büyük ve en kapsamlı yatırımı olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde merkezinde olacak SCADA yönetim merkezinin hem çok işlevsel hem de sembol olması amaçlanıyor. SCADA Merkezinin mimari özellikleri ile sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yaklaşımını yansıtacak bir tasarıma sahip olması hedefi doğrultusunda bir mimari yarışma düzenlenerek sonuçlandırıldı. Bilim insanlarının buluştuğu, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceği temeli atılan merkezin mühendislik ve kurulum süreçleri tüm hızıyla devam etmektedir.

