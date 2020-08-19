Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor - Son Dakika

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor

Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor, System.String[]

Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Fabrikada üretilecek paneller ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde kullanılacak.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 14.00'da başlaması planlanan açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile siyaset ve iş dünyasının önde isimlerinin katılması bekleniyor.

Fabrikanın güneş paneli teknolojisini Türkiye'ye kazandıracağını söyleyen Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Burası Avrupa ve Ortadoğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikası. Daha önce Çin'in sahip olduğu bu teknolojiye artık biz de sahibiz. Özellikle 'ingot' bölümünün çok stratejik bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ham madde yüksek sıcaklıkta fırınlara girip bir cam silindiri halinde çıkıyor ve daha sonra neredeyse saç teli inceliğinde kesilerek plaka haline dönüştürülüyor" diye konuştu.

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kuruldu. 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrika milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ise tek entegre güneş paneli tesisi konumunda.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.

Söz konusu tesis tek çatı altında entegre yapısı ile dünyada tek. 1000 MW'lık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak.

Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak.

Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak.

Tesiste önemli bir AR-GE Merkezi kurulacak. Böylece Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ar-Ge Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak. Fabrikanın Ar-Ge Merkezi'ne 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak.

Türkiye, 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megawata çıkma kararı aldı.

Temiz enerji üretimiyle her bir kilowat saatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megawatlık güce sahip yenilebilir enerji santrali ile her yıl 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası bugün açılıyor - Son Dakika Ekonomi

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