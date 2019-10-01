Son Dakika Haberleri: Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konuta girdi
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Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konuta girdi

52 dakika önce

İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı gibi pek çok altyapı projesine imza atan Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konut sektörüne girdi.

Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konuta girdi, System.String[]

İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı gibi pek çok altyapı projesine imza atan Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konut sektörüne girdi. Nevbahar Üsküdar adıyla yapılan proje Üsküdar Belediyesi ile birlikte hasılat paylaşım modeliyle gerçekleştiriliyor.

İstanbul, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:01 
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