Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konuta girdi
52 dakika önce
İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı gibi pek çok altyapı projesine imza atan Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konut sektörüne girdi.
İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı gibi pek çok altyapı projesine imza atan Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konut sektörüne girdi. Nevbahar Üsküdar adıyla yapılan proje Üsküdar Belediyesi ile birlikte hasılat paylaşım modeliyle gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:01
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