Kalyon Holding: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır - Son Dakika
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Kalyon Holding: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır

20.07.2022 20:57
Kalyon Holding: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır

KALYON Holding, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KALYON Holding, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kalyon Holding olarak, adımızın geçtiği sosyal medya paylaşımlarına istinaden, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız üzere; holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kıymetli kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalyon Holding: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalyon Holding: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır - Son Dakika
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