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Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası'na da 7...
6 saat önce
Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası'na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.
Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası'na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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