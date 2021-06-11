Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu: "Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 güneş enerjisi santralinden...

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk fazının tamamlandığını belirterek, tamamen bittiğinde 1000 MW kapasiteyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacağını söyledi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleştirilen SCADA binasının temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, dev güneş enerji santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk fazının tamamlandığını belirtti. Kalyoncu, santral tamamen bittiğinde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacağını söyledi. Kalyon Holding olarak eğitim, inşaat, enerji ve sosyal kültürel anlamda faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Kalyoncu, "Enerji anlamında temiz enerji, rüzgar gibi bunlarla uğraşıyorduk. Bu tür ürünlerimiz var. Konya Karapınar YEKA'ya ihaleye çıktığında dünyanın çeşitli yerlerinden, Amerika'dan, Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan, birçok ülkeden yarışmacılar geldi, ihaleye katıldık. İhalenin şu şartı vardı, yüzde 65'in veya 75'in üzerinde yerlilik payıyla Ankara'da sıfırdan panele kadar 4 fabrikayı bir arada kurup, bu şekilde bir yarışma yapıldı. Biz de girdik bu yarışmaya, yarışmayı kazandık ve ondan sonra fabrikayı kurduk. Ankara'da kurduğumuz fabrika 4 fabrika entegre şekilde geçen sene açılışını yaptık. O gün orada ürettiğimiz ilk panellerle burada montaja başladık. Fabrikamız tamamen teknolojik ve yüzeysel, panellerimiz iki yüzlü. Şu ana kadar 700 bin adeti buraya geldi kuruldu. 2022 yılı sonuna kadar tamamlayıp bitirip inşallah ülkemizin enerji açığını temiz enerji ile tanışarak kapatacak. Tek burada değil, yurt dışına bağlı olarak da çalışıyoruz. Fabrikamızdaki kapasiteyi ikiye katladık. Yurt dışından çok talep var. Bu yıl başı itibarı ile bir yarışma açtık. Gerçekten buraya yakışır bir projeden Vaha Projesi kazandı. Bugün temelimizi attık. O merkezden buradaki panellerin güneş sisteminden faydalanma, güneşin doğuşundan batışına kadar panellerin dönmesini sağlayacak, daha fazla enerji üretecek, ileride burada daha fazla güneşten nasıl faydalanabiliriz anlamında laboratuvar gibi merkez olacak. Profesörler, öğrenciler, akademisyenler gelerek buradan bilgi alacak, veri toplayacak ve bu verileri paylaşacaklar. Ülkemize nasıl daha faydalı olabiliriz onun için çalışacağız" dedi. - KONYA