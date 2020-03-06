Kalyon Kültür kapılarını sanata açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalyon Kültür kapılarını sanata açtı - Son Dakika

Kalyon Kültür kapılarını sanata açtı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kalyon Holding'in kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kalyon Holding'in kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür hizmete açıldı.

Kültür ve sanat alanında geçmişi yeniden keşfetmeyi ve bu alanı üretken kılacak yeniliklere öncülük etmeyi hedefleyen Kalyon Kültür, 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve "Kimseye Etmem Şikayet" adlı nihavent eserin sözlerini yazan İhsan Raif Hanım'ın evi olmasıyla ünlenen Şişli Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta hizmet vermeye başladı.

Pelin Çift'in sunuculuğunu yaptığı açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Kültür Kurucusu Sena Kalyoncu, iş, sanat ve basın camiasından isimler katıldı.

Açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Emine Erdoğan, Kalyon Kültür'ün Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür-sanat hayatına katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Tarihi konağın tanıtım videosunun izlettirildiği etkinlikte, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Emine Erdoğan'a Çingene Kızı mozaiğinin minyatürünü hediye etti.

İlk sergi "Kökler"

Katılımcılar daha sonra Kalyon Kültür bünyesinde açılan ilk sergi olan, dünyanın önemli fotoğrafçılık kurumlarından Uluslararası Fotoğraf Merkezi (Internatifonal Center of Photography-ICP) tarafından düzenlenen 22. Infinity Awards'ta "Genç fotoğrafçı" ödülünü kazanan fotoğrafçı Ahmet Polat'ın "Kökler" adlı sergisini gezdi.

Hollanda'da yaşayan Gaziantepli sanatçı Polat'ın, kişisel tarihine yolculuk niteliği taşıyan sergi, fotoğrafçının, 2019'da Hollanda'dan babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındırıyor.

Fotoğrafçı Ahmet Polat, katılımcılara fotoğrafları hakkında bilgi verdi.

Sergilere, söyleşilere, müzik dinletilerine ve sanat alanında pek çok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapacak olan, aynı zamanda "toplumsal buluşma mekanı" olarak tanımlanan Kalyon Kültür, 9 Mart itibarıyla sanatseverlerle buluşacak.

"Kökler" başlıklı sergi ise 21 Haziran'a kadar görülebilecek.

Konak hakkında

2. Abdülhamid döneminde 1889'da yapımı tamamlanarak Osmanlı dönemi devlet adamlarından Vezir Köse Mehmet Raif Paşa'ya tahsis edilen konak, uzun yıllar Mehmet Raif Paşa'nın kızı İhsan Raif Hanım'ın (1877-1926) düzenlediği edebiyat ve sanat toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Bir dönem "Halk Evi" olarak da kullanılan Taş Konak, yakın zamana kadar Şişli Kaymakamlığı olarak hizmet verdi. Konak, 2013 yılında İstanbul Valiliği tarafından restore edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.

Konak, Kalyon Holding'in ülkenin kültür ve sanat üretimlerini desteklemek amacıyla kurduğu Kalyon Kültür tarafından 2019 yılında kiralandı.

Kalyon Kültür adıyla hizmet verecek konak, tarihine uygun biçimde bir kültür ve sanat merkezi olarak sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

Binanın tarihi dokusuna dokunulmadan korunan mekan, barok dönem süslemelerine sahip ve beş kattan oluşuyor. Nigar Hanım Sokağı'na açılan arka bahçeye sökülüp takılabilen bir de kış bahçesi eklendi.

Kalyon Kültür kapılarını sanata açtı

Recep Tayyip Erdoğan, mehmet ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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