Kalyon PV Solar Akademi ve ASO-SEM İş Birliği Çalıştayı başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gelecek on yılda AB başta olmak üzere, ihracat yapılan ülkelerle rekabette, yenilebilir ucuz enerjinin belirleyici rolünün daha da artacağını ve Türkiye'nin bu alanda avantajlı olacağını belirtti.

Özdebir, Başkent OSB'de bulunan Kalyon PV Solar Akademi ve ASO- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) İş Birliği Çalıştayı'nın açılışında, enerjiye yönelik Ar-Ge çalışmalarının, teknoloji transferi ve inovasyon için alt yapı sağlayacağını, bu teknolojilere ilişkin ekosistem oluşturan ülkelerin dünyada bir adım önde yer alacağını ifade etti.

Özellikle yenilenebilir enerji alanında yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesinin sanayi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Özdebir, "ASO olarak teknoloji geliştiren, katma değerli ürünler imal eden, gelecekte ihracatın motoru olacak, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren firmalarımızı önceliyoruz. Bilindiği üzere, yenilenebilir enerji konusunda güneş enerjisi, uzun vadeli bir gelecek için güvenilebilecek temiz bir enerji kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin güneş enerjisi konusunda teknoloji üreten ülkeler ligine çıkabilecek potansiyeli taşıdığını vurgulayan Özdebir, şöyle konuştu:

"Gelecek on yılda AB başta olmak üzere, ihracat yapılan ülkelerle rekabette, yenilenebilir ucuz enerjinin belirleyici rolü daha da artacak, Türkiye bu alanda avantajlı olacak. Ülke olarak, coğrafi ve iklim koşullarımız açısından da hem kendi pazarımız hem dış pazar açısından avantajlı bir konumdayız. Türkiye'nin 2023 yılı hedefi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü içindeki payını yüzde 30'un üzerinde artırmaktır. Kalyon Güneş Enerji Santralleri projesi kapsamında yapılacak yerli ve milli olarak üretilecek ürünlerle bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. ASO olarak eğitim tesisleri alt yapı ve kapasitesi bu alanlarda daima destekleyici olacak."

Kalyon PV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Tüfekçi de ingot, kütük, hücre ve modül olarak dört ana fabrikada dört farklı ürün üretiminin yapıldığını söyledi.

Üretim dinamiklerinin benzerlerinden farklı olduğu bir fabrikalarda üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Tüfekçi, "400 milyon dolarlık bir yatırımla toplamda 100 bin metrekare alanda hizmet veriliyor. Ürünlerin yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde. Bu fabrikanın 345 milyon dolar ithalat ikamesi bulunuyor. Bu fabrikayı yaparak bu öz sermayenin Türkiye'de kalmasını sağladık. 100 milyon dolarlık da bir ihracat hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bir günlük çalıştaya Çin ve Türkiye'den toplam 47 kişi katılıyor.