Kalyoncu'dan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ziyaret - Son Dakika

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Kalyoncu, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Kalyoncu, enstitüyü ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, ar-ge projeleri ve üretim faaliyetleri hakkında Kalyoncu'yu bilgilendirdi.

Kalyoncu, Enstitüsü Müdürü Kiracı ve personelle üzüm bağlarını da gezdi.