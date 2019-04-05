Kamal Huseynov: Tahılda demiryolu lojistiğinin önemi artıyor
1 saat önce
Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019'da konuşan IKAU-BTK Express Grubu Başkanı Kamal Huseynov, tahıl ürünlerinde demiryolu lojistiğinin ivmelenerek büyüdüğünü söyledi.
Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019'da konuşan IKAU-BTK Express Grubu Başkanı Kamal Huseynov, tahıl ürünlerinde demiryolu lojistiğinin ivmelenerek büyüdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:46
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