Son Dakika Haberleri: Kamal Huseynov: Tahılda demiryolu lojistiğinin önemi artıyor

Kamal Huseynov: Tahılda demiryolu lojistiğinin önemi artıyor

1 saat önce

Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019'da konuşan IKAU-BTK Express Grubu Başkanı Kamal Huseynov, tahıl ürünlerinde demiryolu lojistiğinin ivmelenerek büyüdüğünü söyledi.

Kamal Huseynov: Tahılda demiryolu lojistiğinin önemi artıyor, System.String[]
Uluslararası Tahıl Konferansı KazGrain 2019'da konuşan IKAU-BTK Express Grubu Başkanı Kamal Huseynov, tahıl ürünlerinde demiryolu lojistiğinin ivmelenerek büyüdüğünü söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:46 

Ekonomi
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