Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti - Son Dakika

Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti
18.01.2021 19:39
ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü başkan yardımcılığı görevine başlayacak olan Kamala Harris, California Senatörlüğü görevinden istifa etti.
ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü başkan yardımcılığı görevine başlayacak olan Kamala Harris, California Senatörlüğü görevinden istifa etti.
Senatörlük görevini 4 yıldır sürdüren Harris, California Valisi Gavin Newsom'a istifa mektubunu gönderdi.
Mektupta, bugünden itibaren senatörlük görevinden istifa ettiğini belirten Harris, son 4 yılda California halkına hizmet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Harris, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görevine başlayacak.
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