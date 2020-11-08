Kamala Harris:  Bunu başardık Joe - Son Dakika

Kamala Harris: Bunu başardık Joe
08.11.2020 11:22
ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, başkanlık seçimlerinin kazananı duyurulduktan sonra Biden'ı arayarak "Bunu başardık" dedi.
ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, başkanlık seçimlerinin kazananı duyurulduktan sonra Biden'ı arayarak "Bunu başardık" dedi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan ve günlerdir seçimin kazanının açıklanmasının beklendiği başkanlık seçimlerinde kazanan Demokratların adayı Joe Biden oldu. Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, seçimin kazananı duyurulduktan sonra ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı telefonla arayarak, "Bunu Başardık, bunu başardık Joe. ABD'nin bir sonraki başkanı sen olacaksın" dedi.
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