Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık" - Son Dakika

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü. Harris, Biden'a müjdeyi "Başardık" diye verdi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya'da Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden'ı arayıp müjdeyi verdi. Harris, telefonla görüştüğü Biden'a " başardık. ABD'nin bir sonraki başkanı sen olacaksın" dedi. - WASHINGTON