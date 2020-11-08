Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık" - Son Dakika

Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: "Başardık"

08.11.2020 01:25
Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu:

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Pensilvanya'daki sonuçların açıklamasının ardından telefonda görüştü. Harris, Biden'a müjdeyi "Başardık" diye verdi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olarak gösterdiği Kamala Harris, Pensilvanya'da Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasının ardından Biden'ı arayıp müjdeyi verdi. Harris, telefonla görüştüğü Biden'a " başardık. ABD'nin bir sonraki başkanı sen olacaksın" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Pensilvanya, Joe Biden, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kamala Harris'ten Biden'a tebrik telefonu: 'Başardık' - Son Dakika


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