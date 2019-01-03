Son Dakika Haberleri: Kaman AK Parti İlçe Başkanlığı Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Kaman AK Parti İlçe Başkanlığı Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesi AK Parti ilçe başkanlığı kış şartlarında yaşamı zorlaşan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kaman AK Parti İlçe Başkanlığı Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesi AK Parti ilçe başkanlığı kış şartlarında yaşamı zorlaşan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İlçe merkezi ve köylerinde etkili olan kış şartlarının doğada yaşam savaşı veren yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden ilçe başkanı Kamil Avşaroğlu, doğaya bırakılan buğday ve ekmekle doğal yaşamın sürmesi adına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının beslenmesi için yem bıraktıklarını belirten ilçe başkanı Avşaroğlu, "Şiddetli soğuklar nedeniyle kanatlı ve etçil hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Biz de teşkilat olarak yaban hayvanları ve kuşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla farklı noktalarına yem bıraktık. Bunu doğanın daha yaşanabilir olması açısından önemsiyoruz" dedi.

Hava şartlarının etkisine göre ilçe teşkilatı tarafından yapılan yemleme çalışmalarının da sürdürülmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

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