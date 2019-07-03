Son Dakika Haberleri: Kaman Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

Kaman Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi

1 saat önce

Kırşehir'de Kaman İlçe Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi.

Kaman Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi, System.String[]
Kırşehir'de Kaman İlçe Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi.

Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, hoş geldin bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

Hastanede ve evlerinde aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Çolak, "İnşallah sağlık ve huzur içerisinde evlatlarını büyütürler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve onlara güzel bir gelecek bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımız bizlerin ve bu güzel vatanın geleceği. Tüm gayretimiz onlara çok daha güzel yarınlar bırakmak."dedi.

İlçede proje kapsamında ziyaret edilen ailelere ve bebeklerine Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler sunuldu. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Necati Çolak, Nihat Çolak, Kırşehir, Kaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki İYİ Parti'den Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran TRT hakkında suç duyurusu Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaman Belediyesi, 'hoş geldin bebek' uygulamasını hayata geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]