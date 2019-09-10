Son Dakika Haberleri: Kaman Belediyesinden, Yeşil Kamanspor'a destek
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Kaman Belediyesinden, Yeşil Kamanspor'a destek

1 saat önce

Yeşil Kamanspor, yöneticileri ile yapılan toplantı sonrası ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, Yeşil Kamanspor'a destek vereceklerini açıkladı.

Kaman Belediyesinden, Yeşil Kamanspor'a destek, System.String[]

Yeşil Kamanspor, yöneticileri ile yapılan toplantı sonrası ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, Yeşil Kamanspor'a destek vereceklerini açıkladı.


Sporun ve sporcunun daima yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Necati Çolak, "İlçemizin tek takımı olan Yeşil Kamanspor'umuz için elimizden geleni yapacağız.Desteğimizi belediye olarak sonuna kadar sürdürüp amatör ligde mücadele eden takımımızı, daha üst liglere çıkarma gayretinde olacağız"dedi.


Belediye çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Yeşil Kamanspor yöneticileri ile belediye yetkilileri katıldı. - KIRŞEHİR

Necati Çolak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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