Kaman BİLSEM öğrencileri Zeka Gücü Projesi'nden ödül aldı - Son Dakika

Kaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin Turkcell'in, Zeka Gücü Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmadan ödül aldığı bildirildi.

Kaman BİLSEM danışman öğretmeni Nuri Şensoy, AA muhabirine, operatörün proje kapsamında Türkiye genelinde düzenlediği ve 305 takımın katıldığı "Zekathon" yarışmasına öğrencileri Önder Mermer ve Mertcan Bektaş'ın da takım halinde yarıştığını belirtti.

Öğrencilerinin hazırladığı Akıllı Sera Projesi'nin jüri özel ödülü aldığını ifade eden Şensoy, bilişim öğretmeni olarak görev yaptığını, öğrencilere danışmanlık yaptığını dile getirdi.

Yarışmanın çevrim içi katılımla gerçekleştirildiğini vurgulayan Şensoy, "Öğrencilerimiz uzaktan bağlantıyla sera kontrolü yapacak sistemi geliştirdi. Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Online olarak düzenlenen ödül töreninde ödülümüzü aldık. Umarım bu sistemi daha da ileriye taşırız." ifadesini kulandı.