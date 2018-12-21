Kaman Cevizi Kabuğu Üzerine Bilimsel Araştırma Yapıldı

Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ), Kaman
cevizi kabuklarının depolanan gıda ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasına katkısı üzerine bilimsel araştırma yapıldığı belirtildi.
AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Yavuzer, farklı ceviz türlerinin atık yeşil kabuğunun antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini incelediği çalışmasında Kaman cevizi yeşil kabuğunda diğer ceviz kabuklarından çok daha fazla oranda antimikrobiyal özelliği ile bilinen juglon maddesi olduğunu tespit etti.
Fenolik bileşenlerce oldukça zengin olan Kaman ceviz kabuğunda başlıca klorojenik asit, kafeik asit ve gallik asit gibi gıdaların raf ömrünü artıran antioksidan özellikli bileşenlerin de fazla olduğu yapılan analizler neticesinde belirlendi.
Kaman cevizinin atık yeşil kabuğundan elde edilen özüt ilave edilmiş buz küplerinin hasat sonrası depolanan balıklara uygulanması, işlemi ihracat yoluyla yurt dışına balık gönderen firmaların gıda muhafaza süresini arttırmasından dolayı bölgedeki atık ürünlerin değerlendirilmesi sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Emre Yavuzer, farklı ceviz kabuklarının uzun yıllardır farmakoloji ve kozmetikte kullanılmakta olduğunu ancak Kaman cevizi kabuklarının diğer birçok ceviz türünden daha yüksek seviyede antimikrobiyal özellik göstermesinden dolayı dekontaminasyon ve sterilizasyon işlemlerinde doğal bir antimikrobiyal olarak kullanılabileceğini belirtti.
Çalışma sonuçlarını uluslararası indekste taranan bir dergide paylaştığını vurgulayan Yavuzer, "Ürettikleri gıdaları buzda depolayıp ceviz kabuğu özütlü buz yapmak isteyen firmalar şimdiden bölgemizdeki üreticilerden Kaman cevizi kabuğu temin etmeye başlamışlardır. Yalnızca yenilebilir iç kısımlarından dolayı kıymetli olan bölgemize has Kaman cevizinin ilerleyen zamanlarda atık kabuklarının da katma değer getirisi giderek artacaktır." ifadelerini kullandı.