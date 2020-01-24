Kaman'da 473 öğrenci TEMA eğitimlerinden faydalandı - Son Dakika

TEMA Vakfı Kaman Temsilciliğinin eğitim faaliyetlerinden 473 öğrencinin faydalandığı bildirildi.

Vakfın Kaman Temsilcisi Ramadan Mıhçı, gazetecilere, vakfın ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TEMA'nın erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma konuları üzerine kurulan gönüllü bir kuruluş olduğunu belirten Mıhçı, eğitim faaliyetlerine de ağırlık vererek insanlara faydalı işler yapmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Kaman'da göreve geldiği günden itibaren çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Mıhçı, okulların yönetimleri ile irtibata geçerek ortak projeler yürütmek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Eğitim faaliyetleri de planladıklarını vurgulayan Mıhçı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 13 okul, 19 öğretmen ve 473 öğrencinin TEMA eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaptıkları faaliyetleri gözlemleyerek daha ileriye gidebilmek adına yeni fikirler ürettik. Ülke çapında gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine biz de katkıda bulunduk. Bunun yanında TEMA'ya üye olmayan ama gönüllülük faaliyetlerini yürüten okullarımızla TEMA Ağaç Kardeşliği Projesine başvurumuzu yaptık. Faik Güngör İlkokulundan bir sınıfımızın projesi kabul edildi. İlerleyen dönemlerde de bununla ilgili faaliyetler başlayacak."

Mıhçı, ağaç ve orman sevgisi olan ilçedeki herkesi TEMA gönüllüsü olmaya davet etti.