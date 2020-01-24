Kaman'da 473 öğrenci TEMA eğitimlerinden faydalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaman'da 473 öğrenci TEMA eğitimlerinden faydalandı - Son Dakika

Kaman'da 473 öğrenci TEMA eğitimlerinden faydalandı

6 saat önce

TEMA Vakfı Kaman Temsilciliğinin eğitim faaliyetlerinden 473 öğrencinin faydalandığı bildirildi.

Kaman'da 473 öğrenci TEMA eğitimlerinden faydalandı, System.String[]

TEMA Vakfı Kaman Temsilciliğinin eğitim faaliyetlerinden 473 öğrencinin faydalandığı bildirildi.

Vakfın Kaman Temsilcisi Ramadan Mıhçı, gazetecilere, vakfın ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TEMA'nın erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma konuları üzerine kurulan gönüllü bir kuruluş olduğunu belirten Mıhçı, eğitim faaliyetlerine de ağırlık vererek insanlara faydalı işler yapmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Kaman'da göreve geldiği günden itibaren çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Mıhçı, okulların yönetimleri ile irtibata geçerek ortak projeler yürütmek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Eğitim faaliyetleri de planladıklarını vurgulayan Mıhçı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 13 okul, 19 öğretmen ve 473 öğrencinin TEMA eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaptıkları faaliyetleri gözlemleyerek daha ileriye gidebilmek adına yeni fikirler ürettik. Ülke çapında gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine biz de katkıda bulunduk. Bunun yanında TEMA'ya üye olmayan ama gönüllülük faaliyetlerini yürüten okullarımızla TEMA Ağaç Kardeşliği Projesine başvurumuzu yaptık. Faik Güngör İlkokulundan bir sınıfımızın projesi kabul edildi. İlerleyen dönemlerde de bununla ilgili faaliyetler başlayacak."

Mıhçı, ağaç ve orman sevgisi olan ilçedeki herkesi TEMA gönüllüsü olmaya davet etti.

Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:40:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaman'da 473 öğrenci TEMA eğitimlerinden faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]