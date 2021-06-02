Kaman'da afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Kaman ilçesinde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021'in Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesi nedeniyle Kaman'da kaymakamlık, belediye çalışanları, muhtarlar ve azalara bilgi verildiği belirtildi.

Afetlere dirençli toplum oluşturulması, afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünün yerleşmesi, afetlere ilişkin bilgi ve becerilerin kazanılması için farkındalıkların anlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla çalışmalar sürdürülmektedir. Başlatılan eğitim seferberliğinde, sıkça görülen afetler hakkında bilgi verilmiştir. Afet anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları anlatılmıştır. Afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, yaşam çevremizdeki riskler de vatandaşlara örneklerle bahsedilmiştir."