Kaman'da AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.



Prens Mikasa Caddesindeki büronun açılışında konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, devlet yatırımlarının Kaman'da daha çok olması için çalıştıklarını belirtti.



Vatandaşların desteğiyle AK Parti adayı Necati Çolak'ın seçileceğine inandığını vurgulayan Kendirli, "Sizlerin desteği ve Necati Çolak'ın da çalışkanlığı ile Kaman'da büyük değişiklikler olacak ve en büyük ilçemizde büyük yatırımları hep birlikte göreceğiz. Tecrübeli ve tüm Kaman tarafından dürüstlüğü ve samimiyeti ile takdir toplayan adayımız, sizlerden destek bekliyor." dedi.



AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu da gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, "Hayalleri olmayan insanın projesi olmaz. Projesi olmayan insanın hizmeti olmaz. Hizmeti olmayan insanın da gönüllerde yeri olmaz. Biz gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık." diye konuştu.



Açılışa, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti Kaman Belediye Başkan adayı Necati Çolak, 26. Dönem AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın

AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi

İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu

Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti