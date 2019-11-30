Son Dakika Haberleri: Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor

6 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ayakkabı tamircisi 67 yaşındaki Yıldırım Karagöz, 53 yıldır mesleğini devam ettiriyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ayakkabı tamircisi 67 yaşındaki Yıldırım Karagöz, 53 yıldır mesleğini devam ettiriyor.

Karagöz, AA muhabirine, okulu bırakmasının ardından babasının açtığı dükkanda kuzeniyle birlikte bu mesleğe başladığını, askerden geldikten sonra kendine ait iş yeri açtığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda çırak ve kalfa yetiştirdiğini dile getiren Karagöz, şunları kaydetti:

"Eskiden mesleğe kıymet verilirdi, insanlarda para yoktu ve mecbur ayakkabısını tamir ettirirdi. 67 yaşında olmama rağmen 53 yıldır mesleği severek yapıyorum. Bu meslekten kazandığı parayla 3 çocuk yetiştirdim. 2'si öğretmen, biri hastanede müdür olarak görev yapıyor. Bu dükkan bana hayatımı kazandırdı. Kaman'da eskiden 17-18 ayakkabı tamircisi vardı, 3 tane kaldık. Önceden haftada 25 çifte yakın ayakkabı sipariş alırken şimdi ayda 2 tane zor talep geliyor. Çünkü bizim yapacağımız tamir fiyatına müşteriler ithal ayakkabı alıyor. Piyasada kaliteli deri ayakkabılar 300-400 liraya satılıyorken bizde fiyat 100-150 lira civarında. Bizim diktiğimiz ayakkabılar en az 3-4 yıl dayanıklı. Müşterilere de ayak sağlıkları için kaliteli ayakkabı almalarını tavsiye ediyorum."

Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor

Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:03 Kaynak: AA
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