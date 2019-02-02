Son Dakika Haberleri: Kaman'da Baca Yangını

Kaman'da Baca Yangını

12 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Prens Mikasa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar iş yeri sahibine haber verdi.

Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen iş yeri sahibi ise durumu Kaman Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekibi, bu tarz durumlara karşı vatandaşlara baca temizliklerini yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:54 Kaynak: AA

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