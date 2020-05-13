Kaman'da berber, kuaför ve güzellik salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından ilçede tekrar hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarının dezenfekte edildiğini belirtti.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kuaför, berber ve güzellik salonlarının uzun sürenin ardından yeniden açılması nedeniyle ilaçlama çalışması yaptığını ifade etti.

Ekiplerin halk sağlığının korunması ve virüsün tekrar yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Çolak, kuaför, berber ve güzellik salonlarının bekleme ve oturma alanları, tıraş, bakım bölümleri ile aynalar, kullanılan malzemeleri dezenfekte ettiğini kaydetti.

Normalleşme süreci kapsamında açılan iş yerlerinin ilaçlanmasıyla müşterilerin daha hijyenik bir ortamda hizmet alacaklarını aktaran Çolak, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. Bizler de belediye olarak esnafımıza destek vererek ilçemizdeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Ayrıca düzenli olarak dezenfekte çalışmalarımız devam edecek." sözlerini kullandı.