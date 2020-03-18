Kaman'da ceviz ağaçlarının erken çiçek açmaması sevindirdi - Son Dakika
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Kaman'da ceviz ağaçlarının erken çiçek açmaması sevindirdi

6 saat önce

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, bölgelerindeki ceviz ağaçlarının erken çiçek açmaması sayesinde dondurucu soğuk havadan olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi.

Kaman'da ceviz ağaçlarının erken çiçek açmaması sevindirdi, System.String[]

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, bölgelerindeki ceviz ağaçlarının erken çiçek açmaması sayesinde dondurucu soğuk havadan olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi.

Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayı başındaki sıcak havanın birçok meyve ağacının erken çiçeklenmesine neden olduğunu vurguladı.

Erken çiçek açan badem ve kayısı ağaçlarının iki gündür sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen soğuk havadan olumsuz etkilendiğini belirten Gökalp, "Sıcak hava biraz daha devam etseydi, ceviz ağaçları da erken çiçek açacaktı. Soğuk hava, bir anlamda ceviz ağaçlarını uyanmadan korumuş oldu." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 derecenin de altına düşmesinin çiçeklenme aşamasındaki ceviz ağaçlarına her zaman olumsuz etkilediğini aktaran Gökalp, bu nedenle son 5 yılda çiftçilerin büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlattı.

Mart ve nisan ayını gözlemleyeceklerini belirten Gökalp, ceviz ağaçlarında zirai don yaşanmaması halinde iyi bir rekolte alınabileceğini kaydetti.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu da son iki gündür sıcaklığın geceleri sıfırın altında 5-6 dereceye kadar düşmesi sonucu erkenci ürünlerde zarar meydana geldiğini söyledi.


Ceviz ağaçlarının çiçek açmadan soğukların yaşanmasının bu yıl için umutlarını artırdığını vurgulayan Purcu, "Özellikle Kaman'da son yıllarda çiftçiler zirai don nedeniyle büyük kayıplar yaşamıştı." dedi.

Kaman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:14 Kaynak: AA

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