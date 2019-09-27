Son Dakika Haberleri: Kaman'da ceviz üreticilerinin yüzü gülüyor
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Kaman'da ceviz üreticilerinin yüzü gülüyor

17 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen, ince kabuğu ve lezzeti ile tanınan Kaman cevizi, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kaman'da ceviz üreticilerinin yüzü gülüyor, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen, ince kabuğu ve lezzeti ile tanınan Kaman cevizi, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Ceviz üreticisi Arif Göçmen AA muhabirine, ceviz hasadının başladığını ifade ederek, bu sene geçmiş yıllara oranla rekoltenin yüksek olduğunu belirtti.

Son 5 yılda yaşanan zirai don nedeniyle üreticinin zarar ettiğini aktaran Göçmen, bu yıl üreticinin yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Göçmen, "Bu seneki cevizlerimiz gayet güzel, rekolte beklediğimizden daha yukarıda. Bundan önceki yıllarda soğuk ve don olaylarından dolayı ürünlerimiz düşüktü. Bu sene tahmini 250 ton civarında ürün bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da rekoltemiz artarak devam eder." dedi.

Üretici Alper Ata da hasadın başlamasıyla Kaman cevizinin tezgahlardaki yerini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaman cevizi yenecek duruma geldi. Bizler de ceviz alım satımına başladık. Piyasada Kaman cevizi adı ile satılan farklı türde cevizler var. Tüketicinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Kaman cevizi zaten kabuk şeklinden kendini belli ediyor. Yeni mahsul olmasına rağmen piyasaya yön vermek adına fiyatları sabit tuttuk. Kuru cevizin kilosunu 30 ile 40 liradan satıyoruz. Özellikle yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçi hemşehrilerimiz cevize büyük ilgi gösteriyor ve Kaman cevizini özlediklerini söylüyorlar. Umarım sezon boyunca piyasa böyle canlı olur."

Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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