Kaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

22.02.2022 18:00
Kaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Savcılı Kışla köyünde Osman D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yardımıyla yangını söndürmeye çalışan Osman D'nin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Güvenlik tedbiri alan jandarma ekibi, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kırşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaman'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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