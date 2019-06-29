Kaman'da çocuk parkı alanı yapımında ağaç kesilmiyor
25 dakika önce
Kırşehir'in Kaman İlçesinde yapılacak olan sosyal tesis için ağaç kesimi yapılmadığı bildirildi.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
'in Kaman
İlçesinde yapılacak olan sosyal tesis için ağaç kesimi yapılmadığı bildirildi.
Kaman İlçesi Hacı Pınar Mahallesi
Akbaşlar Parkı içerisinde ağaçların söküldüğü ve sosyal tesis için park alanının kaldırıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Dursun Türk, ağaçların kesilmediğini söyleyerek, "Seçimlerde siyasi partilerin hepsi ile görüşerek kazanandan mahallemize sosyal tesis sözü aldım. Seçimler sonrası belediye ile görüşmeler yaptım. Sosyal tesisin yapımının bir bölümünü belediye, diğer bölümünü de ben karşılayacağım. Ağaçlar kesiliyor deniyor. Biz ağaç kesmedik. Bölgede mahalleliye hizmet sunuyoruz" dedi.
Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak
ise, "Gerekli görülen mahallelerde sosyal tesis yapılacak. Muhtar ile görüşmeler yaptık. Hacı Pınar Mahallesinde en uygun yer olarak alan belirledik. Halkın da desteği var. Ağaç katliamı söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama
İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı
Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti
Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi