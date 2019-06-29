Son Dakika Haberleri: Kaman'da çocuk parkı alanı yapımında ağaç kesilmiyor
Son Dakika Güncel Haber

Kaman'da çocuk parkı alanı yapımında ağaç kesilmiyor

25 dakika önce

Kırşehir'in Kaman İlçesinde yapılacak olan sosyal tesis için ağaç kesimi yapılmadığı bildirildi.

Kaman'da çocuk parkı alanı yapımında ağaç kesilmiyor, System.String[]
Kırşehir'in Kaman İlçesinde yapılacak olan sosyal tesis için ağaç kesimi yapılmadığı bildirildi.

Kaman İlçesi Hacı Pınar Mahallesi Akbaşlar Parkı içerisinde ağaçların söküldüğü ve sosyal tesis için park alanının kaldırıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Dursun Türk, ağaçların kesilmediğini söyleyerek, "Seçimlerde siyasi partilerin hepsi ile görüşerek kazanandan mahallemize sosyal tesis sözü aldım. Seçimler sonrası belediye ile görüşmeler yaptım. Sosyal tesisin yapımının bir bölümünü belediye, diğer bölümünü de ben karşılayacağım. Ağaçlar kesiliyor deniyor. Biz ağaç kesmedik. Bölgede mahalleliye hizmet sunuyoruz" dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise, "Gerekli görülen mahallelerde sosyal tesis yapılacak. Muhtar ile görüşmeler yaptık. Hacı Pınar Mahallesinde en uygun yer olarak alan belirledik. Halkın da desteği var. Ağaç katliamı söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:31 Kaynak: İHA
Pınar Mahallesi, Pınar, Kırşehir, Kaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 17:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaman'da çocuk parkı alanı yapımında ağaç kesilmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]