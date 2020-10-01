Kaman'da düzenlenecek olan Ceviz Festivali'ne 'korona virüs' engeli - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 29.'su düzenlenmesi planlanan Ceviz Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kaman Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye başkanlığımız tarafından Ekim ayının ilk haftasında yapılması planlanan ceviz festivali, covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. - KIRŞEHİR