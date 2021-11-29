Kaman'da gönüllü gençler kütüphanede kitap tasnifi yaptı - Son Dakika

Kaman Gençlik Merkezi, kulüp ve akademi faaliyetlerine gönüllü olarak katkıda bulunan üniversite öğrencileri, ilçe kütüphanesinde kitap tasnifine yardım etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Kaman Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphane görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra kitapların tasnif edilerek raflara dizilmesine yardımcı oldu.

Gönüllü öğrencilerden Ömer Faruk Demir, kitaplarla iç içe olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirterek, bu tür etkinliklere her zaman katılmak istediğini söyledi.

Ufuk Aktaş da daha önce gittiği kütüphanelerde kitapların nasıl toplanıp, düzenlendiğini hep merak ettiğini vurgulayarak, bu faaliyete gönüllü katıldığını dile getirdi.

Kaman İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ayhan Apaydın ise Kaman Gençlik Merkezi ve gönüllü gençlere teşekkür etti.