Kaman'da içme suyu şebeke hattı çalışmaları - Son Dakika

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçenin içme suyu şebeke hattı çalışmalarının hızla devam ettiğini, 16 kilometrelik alanın ise tamamlandığını bildirdi.

Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Kaman'ın geleceği için içme suyuna çok önem verdiklerini ve musluktan rahatlıkla su içilmesi amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İlçenin gelişimi ve ilerlemesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz zaman altyapıda ciddi sıkıntılar olduğunu fark ettik, günde ortalama 15 su patlağı yaşanıyor bunun neticesinde su kesintisi oluyordu. Çok eski olan asbest borular kanserojen içerdiğinden dolayı insan sağlığını da olumsuz yönde etkiliyordu. Uzun yıllar ilçemizi sorunsuz bir şekilde kullanabilecek bir altyapıyı kavuşturma hedefindeyiz. Şuana kadar ilçede 16 kilometrelik alanı tamamladık. Hemşehrilerimize, temiz, sağlıklı içme suyu temini konusunda tüm ekipman ve personelimizle sahada aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçme suyu şebeke hattı çalışmaları tamamlandığında, oluşturulacak harita ağ sistemi ile içme suyunda nerede sıkıntı varsa, anında tespit edilip hemşehrilerimizin mağduriyetleri kısa sürede çözüme kavuşturacağız."