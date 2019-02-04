Son Dakika Haberleri: Kaman'da Kadın Girişimciye Plaket

Kaman'da Kadın Girişimciye Plaket

2 saat önce

AK Parti Kaman Kadın Kolları teşkilatı, ilçede kadın esnafa plaket verdi.

Kaman'da Kadın Girişimciye Plaket, System.String[]
AK Parti Kaman Kadın Kolları teşkilatı, ilçede kadın esnafa plaket verdi.


"Kadın İsterse Başarır" sloganı ile kadın esnafı ziyaret eden AK Parti Kaman Kadın Kolları Başkanı Merve Şahin ve teşkilat üyeleri, KOSGEB desteği ile iş yeri açarak kadın istihdamı sağlayan Aysun İlbey'in iş yerine konuk oldu.

Kadınların toplumda önemli bir yeri olduğunu belirten Şahin, istihdama katkı sağlayan kadın esnafı belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini söyledi.

Şahin, "Bugün de devletimizin desteği ile sıfırdan iş yeri kurup şimdi birçok kadına iş imkanı sağlayan Aysun hanımı ziyaret ettik. Kadının çalışma azmini, başarısını kendinde gördüğümüz için çok mutlu olduk. Umarım bu başarı diğer kadınlara da örnek olur." dedi.

Konuşmasının ardından Şahin, İlbey'e plaket verdi.

İlbey de ziyaret ve takdim edilen plaketten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da 2 Kadın Maç Çıkışında Bıçaklandı Avlu Dizisinin Oyuncuları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu Ziyaret Etti

Son Dakika! Benzine Zam Geldi Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:19:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaman'da Kadın Girişimciye Plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]