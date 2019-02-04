Kaman'da Kadın Girişimciye Plaket

AK Parti Kaman Kadın Kolları teşkilatı, ilçede kadın esnafa plaket verdi.

AK Parti Kaman Kadın Kolları teşkilatı, ilçede kadın esnafa plaket verdi.





"Kadın İsterse Başarır" sloganı ile kadın esnafı ziyaret eden AK Parti Kaman Kadın Kolları Başkanı Merve Şahin ve teşkilat üyeleri, KOSGEB desteği ile iş yeri açarak kadın istihdamı sağlayan Aysun İlbey'in iş yerine konuk oldu.



Kadınların toplumda önemli bir yeri olduğunu belirten Şahin, istihdama katkı sağlayan kadın esnafı belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini söyledi.



Şahin, "Bugün de devletimizin desteği ile sıfırdan iş yeri kurup şimdi birçok kadına iş imkanı sağlayan Aysun hanımı ziyaret ettik. Kadının çalışma azmini, başarısını kendinde gördüğümüz için çok mutlu olduk. Umarım bu başarı diğer kadınlara da örnek olur." dedi.



Konuşmasının ardından Şahin, İlbey'e plaket verdi.



İlbey de ziyaret ve takdim edilen plaketten dolayı teşekkür etti.

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