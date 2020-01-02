Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman Belediyesi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı.

Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman Belediyesi, kış mevsimi hazırlıklarını tamamladı.


Kaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışacak. Kaman ilçesini etkisi altına kar yağışı için Kaman Belediyesi'nin hazır olduğunu ifade eden Kaman Belediye Garaj Amiri Yıldırım Şimşir, buzlanmaya karşı gerekli malzeme stokunun da hazır olduğunu söyledi. Şimşir, "Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi, kışı rahat ve konforlu geçirmesi için özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Ekiplerimiz kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için hazır beklemekte" dedi.


Şimşir ayrıca, kış hazırlıkları kapsamında 2 greyder 3 kepçe 3 kamyon 8 personelle olası bir kar yağışına karşı hazır beklediklerini belirtti. - KIRŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor
İstanbul'da kısa süreli kar yağdı İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı

Son Dakika Haberleri
20:17 Eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]