Kaman'da Manavgat yangınında görev alan itfaiye personeline teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için görev yapan itfaiye ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolak, Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarından dönen itfaiye personeli Serdar Çiğdem ve Üçler Sarı'yı ziyaret etti.

Ekibe teşekkür belgesi takdim eden Çolak, "Ülkemiz son dönemlerde birçok doğal afet ile mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına 8 gün boyunca müdahale ederek, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olan personellerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.