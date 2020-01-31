Kaman'da ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaman'da ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Kaman'da ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlenecek

6 saat önce

Kaman Gençlik Merkezi, gençlerin spor yapmaya yönlendirilmesi amacıyla ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlenecek.

Kaman'da ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlenecek, System.String[]

Kaman Gençlik Merkezi, gençlerin spor yapmaya yönlendirilmesi amacıyla ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlenecek.

Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada, gençlerin spor yapması hedefi doğrultusunda farklı etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği masa tenisinde de ödüllü turnuva düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Arslan, 10-14 ve 14-18 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek olan turnuvanın son başvuru tarihinin 3 Şubat olduğunu dile getirdi.

Arslan "Gençlik Merkezlerinin amacı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onların fiziksel, zihinsel ve ahlaki değerler içerisinde yetişmesinde katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda gençlerimizi spora yönlendirip bu alanda gelişmeleri için Kaman Gençlik Merkezimiz bünyesinde ödüllü masa tenisi turnuvası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Arslan, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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