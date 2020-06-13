Kaman'da polis ve bekçiler çocuklara çikolata dağıttı - Son Dakika

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler, parklarda ve site önlerinde oyun oynayan çocuklara çikolata dağıttı.

Polis ve bekçileri görünce korkup uzaklaşmak isteyen çocukları yanlarına çağıran ekipleri, çocukların kendilerinden korkmamasını ve emniyet güçlerinin her zaman onların huzur ve güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ailelere de çocukları "polis geliyor, sizi götürecek" gibi sözlerle korkutmamaları uyarısında bulunan ekipler, çikolata dağıttıkları çocuklarla bir süre oyun oynadı.

Çocuklardan Enes Mert Dündar, "polislerden korkup kaçardık, yanımıza gelip bize şeker dağıttılar. Bizlerle oyun oynuyorlar." dedi.

Kayra Maraş da "Önceden polis ve bekçi görünce korkup kaçıyorduk. Aslında niye kaçtığımızı da bilmiyorduk. Onları kötü olarak görüyorduk. Bizimle oyun oynayıp şeker ve çikolata getirdiler. Polis ve bekçilerden korkmayalım. Onlar bizim için uğraşıyorlar." dedi.